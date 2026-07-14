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НовостиПроисшествия14 июля 2026 13:39

В Кольчугинском округе потушили крупный пожар в деревенском доме

Во Владимирской области произошел крупный пожар в деревне Запажье
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 июля в 17.10 диспетчеры Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона приняли звонок из деревни Запажье, где загорелся дом №21.

На место возгорания были немедленно направлены 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов дом горел открытым пламенем по всей площади. Пожар локализовали и через некоторое время полностью потушили на площади 190 квадратных метров.

К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.