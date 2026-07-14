Во Владимирской области в 2026 году строят активнее, чем в 2025 году

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Правительство Владимирской области сообщает, что за 6 месяцев 2026 года во Владимирской области ввели в эксплуатацию 601,8 тысячи квадратных метров нового жилья. Это на 19,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время в регионе ведётся строительство 69 многоквартирных домов общей жилой площадью 429 тысяч квадратных метров. Объёмы ввода МКД по сравнению с 2025 годом также выросли - в 2 раза. Они составляют в первом полугодии 133,8 тысячи "квадратов".

Еще одно важное уточнение - население за счёт собственных и заёмных средств ввело 468 тысяч квадратных метров жилья, что на 6 процентов выше показателя в аналогичном периоде прошлого года. Доля этих домов в общем объёме введённого жилья – 78 процентов. В общем, люди строят жилье себе сами.