Во Владимирской области за неделю не было выявлено ни одного случая ковида

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области поделилось данными по заболеваемости на территории региона в период с 6 по 12 июля. 28-я неделя 2026 года оказалась благополучной. Уровень заболеваемости снизился на 0,3 процента.

Всего с жалобами на симптомы ОРВИ в больницы региона обратились 3553 человека. Большая часть из них приходится на Владимир (872 заболевших). При этом снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Исключение составили дети в возрасте от рождения до двух лет и с семи до четырнадцати лет. В последнем случае свое дело могли сделать летние лагеря.

При этом взятые на анализ вирусы (всего было проведено 281 исследование) показали, что в регионе ходят лишь риновирусы. Ни гриппа, ни коронавируса в этот период в регионе не выявили.