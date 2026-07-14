В Лакинске будут судить мужчину, угрожавшему пистолетом подросткам

Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области.

Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщил, что в Лакинске завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в угрозе пистолетом малолетним детям. Теперь судьбу мужчины решит суд.

Как сообщают следователи, мужчину обвиняют по статье 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Сама история произошла 22 марта 2026 года. Днем четыре подростка (трое в возрасте 12 лет и один 10 лет) шли по улице Спортивной города Лакинска, когда мимо них на автомобиле «Форд Мондео» проехал обвиняемый. Он окатил их водой из лужи. Один из мальчиков выразил недовольство. Водитель вместо того, чтобы извиниться, начал ругаться на детей, один из ребят и ответил ему нецензурно.

Разозлившись, мужчина дал задний ход, подъехал к мальчишкам и в открытое окно направил на них пневматический пистолет марки «BORNER» калибра 4,5 мм. Дети, конечно же, испугались. Разницу между пневматикой и огнестрелом они не знали. И степени испуга говорит тот факт, что один из мальчиков даже поднял руки вверх и стал извиняться. Когда же водитель уехал, ребята сразу рассказали о случившемся взрослым.

В Следкоме рассказали, что мужчина признал вину в полном объеме. Пистолет у него был изъят.