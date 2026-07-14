Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 10:11

В Юрьев-Польском сотрудники ГАИ остановили трех юных мотоциклистов

Полицейские провели рейдовое мероприятие на территории округа
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции Юрьев-Польского совместно с коллегами из подразделения по делам несовершеннолетних провели совместный рейд, в ходе которого уделили особое внимание юным мотоциклистам.

В результаты были остановлены трое подростков, ехавших на питбайках, у которых не оказалось водительских удостоверений.

В результате на родителей всех троих были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления.

Также родителей юных мотоциклистов предупредили, что они могут стать фигурантами уголовного дела по факту вовлечения своих детей в заведомо опасное занятие.