В Юрьев-Польском сотрудники ГАИ остановили трех юных мотоциклистов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции Юрьев-Польского совместно с коллегами из подразделения по делам несовершеннолетних провели совместный рейд, в ходе которого уделили особое внимание юным мотоциклистам.

В результаты были остановлены трое подростков, ехавших на питбайках, у которых не оказалось водительских удостоверений.

В результате на родителей всех троих были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления.

Также родителей юных мотоциклистов предупредили, что они могут стать фигурантами уголовного дела по факту вовлечения своих детей в заведомо опасное занятие.