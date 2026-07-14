Во Владимирской области в 2026 году завели 393 дела о "резиновых квартирах"

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Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщило, что в рамках работы по выявлению фактов массовой постановки иностранных граждан на учет за полгода заведено 393 уголовных дела. Речь идет о так называемых «резиновых квартирах».

393 уголовных дела - это итог работы областной полиции за 6 месяцев 2026 года. При этом часть этих дел уже дошла до суда. Так, в текущем году судами Владимирской области вынесено 49 приговоров в отношении лиц, допустивших нарушения миграционного законодательства при постановке на учет иностранных граждан, из них по 36 виновники наказаны штрафами в размере от 25 000 рублей до 150 000 рублей. Еще в шести случаях нарушители получили реальные сроки - от 1,5 до 4 лет.