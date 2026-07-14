В Вязниках главу управляющей компании наказали за плохое состояние подъездов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского округа провело проверку по обращению жильцов дома, который был построен более 65 лет назад, и ремонт подъездов в нем не проводился больше 25 лет.

Управляющей организацией, обслуживающей многоквартирный дом, является ООО «ЖЭК-3».

В ходе мероприятий, которые прокуратура провела совместно с представителями окружной администрации и самой управляющей организации, зафиксированы факты частичного обрушения штукатурку, отслоения краски на стенах, следов протечек и прочего. По результатам проверки прокуратура внесла директору управкомпании представление, после чего ремонты в подъездах были проведены.

Тем не менее, на руководителя организации был составлен административный протокол за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.