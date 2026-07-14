Осужденный за взятки экс-мэр Владимира Дмитрий Наумов обжалует приговор

Дмитрий Наумов и Олег Денисов во время вынесения приговора в Октябрьском районном суде Владимира

Как следует из картотеки дел Второго кассационного суда общей юрисдикции, 6 июля во дворец правосудия поступила кассационная жалоба от адвоката Олега Денисова, являющегося защитником бывшего главы города Владимира Дмитрия Наумова. Он обжалует приговор, который вынесен бывшему мэру областного центра Октябрьским районным судом Владимира 19 января текущего года.

Кассационную жалобу 7 июля передали на изучение судье, и пока дата пересмотра не назначена.

Напомним: Дмитрий Наумов был осужден за получение взяток в общей сумме 1 миллион 100 тысяч рублей от «кладбищенской мафии» и приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности во властных структурах на 5 лет.

Сам Дмитрий Наумов полностью признал вину и принес извинения, заявляя, что желает уйти на СВО. Позднее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что бывший мэр действительно ушел на СВО. При этом апелляционную жалобу на приговор ни Наумов, ни его адвокат во Владимирский областной суд не подавали. С чем связано несогласие с уже вступившим в силу приговором — пока неизвестно.