В Киржаче продолжается строительство нового спортивного центра

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, новый спортцентр возводят в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача. Уже сейчас полностью смонтирован каркас здания, а также проложены коммуникации, включая тепловые сети, сети водопровода и канализации и электрику. При этом вся внутренняя разводка электропроводки тоже уже сделана.

Кроме того, на первом этаже подрядчики построили все кирпичные перегородки. Власти региона отметили, что в ближайшее время строители займутся отделочными работами внутри будущего спортцентра. По сведениям администрации Киржачского округа, подрядчик работает без выходных.