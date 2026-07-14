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НовостиОбщество14 июля 2026 8:01

В Киржаче продолжается строительство нового спортивного центра

Он разместится на стадионе «Торпедо»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, новый спортцентр возводят в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача. Уже сейчас полностью смонтирован каркас здания, а также проложены коммуникации, включая тепловые сети, сети водопровода и канализации и электрику. При этом вся внутренняя разводка электропроводки тоже уже сделана.

Кроме того, на первом этаже подрядчики построили все кирпичные перегородки. Власти региона отметили, что в ближайшее время строители займутся отделочными работами внутри будущего спортцентра. По сведениям администрации Киржачского округа, подрядчик работает без выходных.