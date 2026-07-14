Бронепробег «Дорога мужества» пройдёт через Владимирскую область

Знаменитая "Катюша" тоже проедет по улицам Владимира. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что 15 июля через Владимирскую область проследует восьмой бронепробег «Дорога мужества», организованный Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество».

Он пройдёт по маршруту Москва – Владимир – Муром – Выкса – Арзамас – Нижний Новгород – Москва протяжённостью 1120 км. В составе колонны заявлены 12 раритетных образцов военной техники: легендарный ЗИС-5, прославленная «Катюша» на базе полуторки ГАЗ-АА, ГАЗ-67Б, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2 и другие. Впервые в пробеге участвуют современные машины оборонно-промышленного комплекса: бронеавтомобили семейств «Спартак», «Атлет», «Штурм» и «Комбат Б».

В 10.00 на площади Победы во Владимире и в 17.00 на площади Победы в Муроме в рамках «Дороги мужества» состоятся торжественные митинги и возложения венков и цветов к Вечному огню. После церемонии у жителей этих городов будет возможность ознакомиться с отреставрированной военной техникой, сделать фотографии, пообщаться с экипажами и узнать больше об истории. По итогам викторин, посвящённых истории Владимира и Мурома, их вкладу в обеспечение обороноспособности страны в годы Великой Отечественной, победители получат памятные призы – масштабные модели военной техники.