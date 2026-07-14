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НовостиОбщество14 июля 2026 7:15

Бронепробег «Дорога мужества» пройдёт через Владимирскую область

Через Владимир проедут 12 раритетных образцов военной техники
Алексей СУХОВ
Знаменитая "Катюша" тоже проедет по улицам Владимира.

Знаменитая "Катюша" тоже проедет по улицам Владимира.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что 15 июля через Владимирскую область проследует восьмой бронепробег «Дорога мужества», организованный Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество».

Он пройдёт по маршруту Москва – Владимир – Муром – Выкса – Арзамас – Нижний Новгород – Москва протяжённостью 1120 км. В составе колонны заявлены 12 раритетных образцов военной техники: легендарный ЗИС-5, прославленная «Катюша» на базе полуторки ГАЗ-АА, ГАЗ-67Б, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2 и другие. Впервые в пробеге участвуют современные машины оборонно-промышленного комплекса: бронеавтомобили семейств «Спартак», «Атлет», «Штурм» и «Комбат Б».

В 10.00 на площади Победы во Владимире и в 17.00 на площади Победы в Муроме в рамках «Дороги мужества» состоятся торжественные митинги и возложения венков и цветов к Вечному огню. После церемонии у жителей этих городов будет возможность ознакомиться с отреставрированной военной техникой, сделать фотографии, пообщаться с экипажами и узнать больше об истории. По итогам викторин, посвящённых истории Владимира и Мурома, их вкладу в обеспечение обороноспособности страны в годы Великой Отечественной, победители получат памятные призы – масштабные модели военной техники.