Между Муромом и Ковровом назначены ежедневные пригородные поезда

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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 15 июля на ветке «Муром-Ковров» начнут курсировать ежедневные пригородные поезда.

Так, поезд №6408 из Мурома отправится в 7.30 и прибудет в Ковров в 9.43, а обратно состав №6474 поедет из Коврова в 13.20 и прибудет в Муром в 15.28.

В ГЖД отметили, что расписание этого рейса разработано так, чтобы пассажиры двухэтажного поезда «702 «Буревестник», следующие из Москвы, могли бы сделать пересадку в Коврове и добраться до Мурома.

Также отныне для удобства владимирцев поезд №6469 «Муром-Ковров» будет отправляться в 16.30.

Кроме того, дополнительный поезд №6464 поедет со станции Волосатая в 5.21 и приедет в Муром в 9.43, а назад состав №6473 отправится из Мурома в 19.30 и прибудет на станцию Волосатая в 20.45.