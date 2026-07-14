В 2026 году во Владимире в фонд «Защитников Отечества» обратились более 1000 раз

Фото предоставлено Фондом "Защитники Отечества".

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует ветеранам СВО и членам их семей в получении бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством.

За первую половину 2026 года в филиал фонда «Защитники Отечества» по Владимирской области поступило более 1000 запросов. В фонде сообщают, что в 92 процентах случаев оказана помощь и найдено решение, остальные вопросы – на контроле и в работе.

В соответствии с действующим законодательством бесплатная юридическая помощь доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, защитникам, проходившим службу в составе ЧВК и принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также членов их семьей.

За три года работы Владимирским филиалом фонда совместно с представителями юридического сообщества предоставлено свыше 10 тысяч консультаций, в том числе с оформлением документов, при необходимости обеспечивается представительство в судах.