Избирком Владимирской области утвердил новых кандидатов на выборы в Госдуму

Работа комиссии. Фото: Избирком Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, на днях состоялось заседание, в ходе которого Избирком разрешил кандидатам в депутаты Госдумы России Вадиму Сереброву и Ивану Ростовцеву, выдвигающимся по одномандатным округам №83 и 84, открыть спецсчета для формирования избирательных фондов. Оба баллотируются от партии «КПРФ».

Также комиссия установила форму приглашения для участия в голосованиях и порядок направления приглашения избирателям. Также было решено образовать в Избиркоме региона группы контроля за использованием региональной части ГАС «Выборы» в единый день голосования, который состоится 20 сентября. В этот день будут избираться не только депутаты Госдумы, но также пройдут дополнительные выборы в Заксобрание Владимирской области по избирательному округу №24 и выборы в муниципальные советы.