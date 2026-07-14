«Владимирский стандарт» отрицает массовое сокращение сотрудников

Правительство Владимирской области Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, министр труда и занятости населения Андрей Григорьев провел встречу с руководством компании «Владимирский стандарт»

На предприятии подтвердили, что с 1 по 24 июля пришлось приостановить работу, объяснив это технологической необходимостью.

При этом руководство комбината заявило, что массовое сокращение сотрудников не планируется, долгов по зарплате нет, а за теми из работников, кто занят на производстве, сохранили две трети зарплаты.

В правительстве заявили, что ситуация находится на особом контроле и при возможном сокращении кадровый центр «Работа России» предложит им новые вакансии, каковых в смежных отраслях размещено 547.

Ранее в Прокуратуре Владимирской области заявили о том, что проводят по данному факту проверку совместно с государственной инспекцией труда.