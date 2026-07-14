Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 5:30

Прокуратура проверит ситуацию на предприятии «Владимирский стандарт»

Ранее сообщалось о том, что комбинат ушел на вынужденный простой
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Прокуратуре Владимирской области, по информации СМИ о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников компании ООО «Владимирский стандарт» надзорное ведомство начало собственную проверку.

К мероприятиям привлекли специалистов Центральной межрегиональной территориальной госинспекции труда. В частности, проверяющих интересует вопрос с возможными нарушениями закона при объявлении вынужденного простоя.

По результатам проверки прокуратура обещает дать оценку происходящему на предприятии и при необходимости принять исчерпывающие меры.