Прокуратура проверит ситуацию на предприятии «Владимирский стандарт»

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Как сообщили в Прокуратуре Владимирской области, по информации СМИ о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников компании ООО «Владимирский стандарт» надзорное ведомство начало собственную проверку.

К мероприятиям привлекли специалистов Центральной межрегиональной территориальной госинспекции труда. В частности, проверяющих интересует вопрос с возможными нарушениями закона при объявлении вынужденного простоя.

По результатам проверки прокуратура обещает дать оценку происходящему на предприятии и при необходимости принять исчерпывающие меры.