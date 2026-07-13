В Гусь-Хрустальном полицейские детям рассказали об опасности дропперства

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в рамках всероссийской недели правовой помощи инспекторы по делам несовершеннолетних всех районов и городов региона провели встречи с детьми и их родителями.

Так, в Юрьев-Польском полицейские пришли к сотрудникам Центра занятости населения, которым напомнили о проблемах покатушек детей на мотоциклах, об опасности купания ребят в запрещенных местах и напомнили о действии комендантского часа для несовершеннолетних.

А в Гусь-Хрустальном и в Радужном инспекторы ПДН рассказали детям о том, как преступники вовлекают ребят в свои сети, объяснили им, кто такие дропперы, и дали советы, как нужно поступать, если поступают предложения о подобном заработке.