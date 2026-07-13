В Гороховецком округе произошел пожар в деревенском жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 июля в 11.58 диспетчеры Гороховецкого пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о пожаре, происходившем в деревне Городищи в доме №25.

Выехавшие на место 11 сотрудников МЧС на четырех машинах по прибытию обнаружили, что в доме по всей площади полыхает обрешетка кровли.

Пожарным удалось локализовать, а через некоторое время полностью потушить пожар. Общая выгоревшая площадь составила 120 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.