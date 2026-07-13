Руководителя спортивной школы «Судогодец» оштрафовали за волокиту

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа провело проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на работу спортшколы «Судогодец».

В ходе проверки было установлено, что в феврале текущего года врио директора «Судогодца» поступило два обращения от родителей, чьи дети занимаются в группе по хоккею с шайбой. Оба обращения касались присутствия на тренировке посторонних людей.

Однако в установленный законом срок ответы заявители не получили, что и послужило поводом для обращения в надзорное ведомство. После проведенной проверки в апреле текущего года ответы наконец-то были даны.

Тем не менее, на руководителя был составлен административный протокол за нарушение порядка рассмотрения граждан, в результате он был оштрафован. Сумму штрафа в надзорном ведомстве не уточнили.