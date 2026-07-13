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НовостиОбщество13 июля 2026 12:07

Во Владимире бизнесменам возместят до 400 тысяч рублей при покупке оборудования

Власти областного центра разработали специальную программу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, мэрия запустила программу, в рамках которой предприниматели, решившие модернизировать производство или закупить новое оборудование, смогут получить компенсацию до 50 процентов понесенных затрат.

Условиями предоставления субсидии являются ее размер до 50 процентов от стоимости оборудования без НДС, лимит до 400 тысяч рублей на предпринимателя в год, а также ограничение по сроку закупок. В частности, под компенсацию попадут основные средства, рабочие машины и оборудование, приобретены не ранее 1 января 2025 года.

Заявки на получение субсидии принимаются 15 июля по 29 сентября. Более подробную информацию можно узнать в официальном извещении на сайте горадминистрации Владимира в разделе «Малый бизнес» или по телефонам 8 (4922) 33-56-58 или 44-75-41.