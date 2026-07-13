В Гусь-Хрустальном округе пьяный водитель насмерть сбил 13-летнего велосипедиста

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 28-летний житель Гусь-Хрустального округа обвиняется в нарушении правил дорожного движения водителем, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

По версии следствия, вечером 10 июля гусевчанин ехал на своем автомобиле «Лада» по трассе «Селимово-Заколпье-Вековка». При этом водитель не имел прав и был пьян. На 2 километре данной автодороги он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим по ней 13-летним юношей на велосипеде.

К сожалению, в результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель был задержан и сейчас находится за решеткой. Расследование уголовного дела продолжается.