Во Владимире 42-летний мужчина погиб на пожаре в доме на улице Балакирева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 июля в 23.37 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре, происходящем в доме на улице Балакирева.

Как оказалось, очевидцы обнаружили пожар поздно, причем изначально указали неверный адрес. На самом деле пламя вспыхнуло в доме №26А по той же улице. Из-за задержки к моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь разошелся, поэтому газодымозащитники при помощи спасательных устройств, подключенных к их дыхательным аппаратам, вывели на улицу 20 человек, в том числе двоих детей.

Пожар в квартире потушили на площади 20 квадратных метра. К сожалению, в огне погиб 42-летний мужчина.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стала неосторожность с огнем при курении. Проверка по данному факту продолжается.