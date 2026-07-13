В Александрове осудят семерых организаторов теневого игорного бизнеса

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, семеро жителей Александровского округа в возрасте от 31 года до 59 лет обвиняются в незаконной организации азартных игр. Также организатора обвиняют в обещании посредничества во взяточничестве.

По версии следствия, в 2021 году 52-летний александровец, ранее уже судимый за подобное преступление, арендовал подвал в доме №32 по улице Заречной города Струнино, куда поставил 16 игровых аппаратов. Следить за ними он нанял местную жительницу, ставшую администратором и оператором зала.

Позднее к теневому бизнесу были привлечены ее мать и еще три местных жительницы, а седьмой человек обслуживал аппараты.

В апреле 2025 года полицейские изъяли игровое оборудование, но вскоре александровец вновь купил восемь игровых автоматов и поставил их там же.

Уже в ноябре 2025 года эти устройства перевезли в СНТ «Березка» на дачу к одной из соучастниц, и там азартные игры вели вплоть до января текущего года, пока оперативники александровской полиции не задержали организаторов и не изъяли оборудование.

В общей сложности за четыре года работы соучастники получили более 16,5 миллионов рублей дохода. При этом 52-летний организатор обвиняется в том, что в августе 2025 года получил от знакомого в Иваново 160 тысяч рублей, которые обещал передать в виде взятки за выдачу приятелю водительского удостоверения на легковой автомобиль без прохождения экзамена. Однако приятель права так и не получал, а александровец вернул ему деньги.

В отличие от соучастников, организатор отказался давать показания и находится в следственном изоляторе. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Александровский городской суд.