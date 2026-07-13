Для Мурома закупили 18 новых автобусов

Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в 2026 году на обновление парка общественного транспорта регион получил 489 млн рублей, из них 178 млн рублей – из федерального бюджета. Большинство машин уже поступило в муниципалитеты.

Так, в Муром поставлены 18 автобусов – это самая крупная поставка по региону. Это низкопольные автобусы большого класса на дизельном двигателе с автоматической коробкой передач. Они оснащены аппаратурой спутниковой навигации и будут подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Пассажировместимость новых машин составляет 98 человек. Машины в Муроме выйдут на линии по завершении необходимых административных процедур. Планируется, что новые автобусы будут обслуживать маршруты №1 «мкр. Южный – ДК им. Ленина», №6 «ТЦ Витязь – мкр. Вербовский» и №9 «мкр. Вербовский – ж/д вокзал».

В 2026 году всего закуплен будет 31 автобус. Помимо Мурома, участниками нацпроекта в этом году стали Александров, Владимир, Суздаль и Камешково.