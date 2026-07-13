Прокуратура требует закрыть доступ в аварийное здание в центре Кольчугино

Фото из соцсетей прокуратуры Владимирской области.

В Кольчугино межрайонная прокуратура добивается закрытия доступа в старое аварийной здание в самом центре города. Давно неэксплуатируемая двухэтажка представляет опасность для всех, кто находится рядом.

Как уточнили в прокуратуре, Строительные конструкции внутри здания вследствие ветхости создают риск внезапного обрушения. При этом внутрь может попасть, кто угодно, в том числе и дети. Сделать они это могут через оконные и дверные проемы. Вот прокуратура и требует, чтобы здание огородили чем-то высоким, так как в области уже были примеры, когда подобные заброшки подростки используют для досуга, а потом из-за этого они получают травмы вплоть до тяжкого вреда здоровью в результате падения или попадания под обломки обрушающихся строительных элементов.

Прокуратура внесла представление собственнику здания с требованием о незамедлительном принятии мер в целях обеспечения безопасности аварийного объекта. В противном случае того могут привлечь к отвественности.