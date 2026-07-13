Пособие по беременности во Владимирской области получили 2170 работающих мам

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Отделение СФР по Владимирской области сообщает, что с начала 2026 года в регионе получили пособие по беременности и родам 2170 работающих мам. На выплаты было выделено более 580 миллионов рублей.

Для сравнения в прошлом году за аналогичный период такой мерой поддержки воспользовались 2145 женщин. Правда, тогда размер выплат составил около 460 миллионов рублей. Больше пришлось потратить, так как в 2026 году размер пособия по беременности и родам был проиндексирован на 20 процентов.

Напомним, что при нормальной беременности, когда отпуск длится 140 дней, максимальная сумма пособия составляет 955 836 рублей. При родах с осложнениями и длительности отпуска в 156 дней максимальная сумма пособия равна 1 миллиону 65 тысячам 74 рублям. При беременности двумя и более детьми продолжительность отпуска будет 194 календарных дня, а максимальная выплата составит 1 324 515 рублей. Но естественно размер пособия различается и зависит он от зарплаты женщины.