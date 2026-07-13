Борцы из Владимирской области завоевали семь медалей на чемпионате России

Фото со страницы министерства спорта Владимирской области в ВК.

Министерство спорта Владимирской области сообщает, что борцы 33 региона сумели завоевать сразу семь медалей чемпионата России по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг/грэпплинг-ги». Соревнования прошли в Новосибирске.

Столица Сибири встретила борцов 30-градусной жарой, рассказали наши спортсмены. При этом такая температура держалась не только под сибирским солнцем на улице, но и в помещениях. А значит спортсменам пришлось выступать на арене «Локомотив» в весьма экстремальных условиях. Но это не помешало владимирцам взять в течение двух дней две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Семь медалей стали не единственной наградой для представителей сборной Владимирской области. Золото на турнире завоевали Мухамед Урусов и Анна Ремнева. Последняя также выиграла серебряную медаль. Наконец, серебро и бронзу завоевали еще две спортсменки из 33 региона - Рената Якубова и Екатерина Яр. Также владимирцы завоевали три путевки в составе сборной России на Чемпионат Мира, который состоится в октябре в Астане.