Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 6:34

Во Владимире ликвидировали последствия падения БПЛА

Эвакуированные жители возвращаются в свои квартиры
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что оперативные службы завершили работы по ликвидации последствий на месте падения БПЛА во Владимире.

По словам главы региона, безопасность восстановлена, а эвакуированные жители возвращаются в свои квартиры.

Напомним, что беспилотник упал в областном центре утром 13 июля. По сообщению властей, БПЛА попал в остекление одной из квартир многоэтажки. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент в квартире никого не было. В итоге, ни погибших, ни пострадавших в результате ЧП не было. Однако власти эвакуировали из дома 39 человек, в том числе восьмерых детей.

Пока спецслужбы ликвидировали последствия, эвакуированные находились либо у родственников, либо в в ПВР (пункт временного размещения).