Власти Петушинского округа расторгли контракт на ремонт школы №3

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На официальном сайте госзакупок России власти Петушинского муниципального округа разместили информацию о расторжении контракта с компанией ООО «Инжстрой групп», занимавшейся ремонтом школы №3 города Петушки.

Как говорится в тексте решения, изначально работы стоили 117 миллионов 647 тысяч рублей, однако впоследствии цена контракта была увеличена до 121 миллиона 873 тысяч.

Все необходимые мероприятия на объекте подрядчик должен был завершить еще до 30 ноября 2025 года, и дополнительное соглашение о продлении срока не заключалось. В итоге по состоянию на 10 июля текущего года подрядчики не закончили все необходимые работы, и строительная готовность объекта составляет не более 70 процентов.

Власти Петушинского округа добавили, что неоднократно направляли в ООО «ИСГ» требования на оплату пеней и об ускорении работ, но по факту школу ремонтировали 5-10 человек и одна единица техники. Эти обстоятельства позволили сделать вывод, что работы продвигаются настолько медленно, что выполнение контракта невозможно.

Таким образом, было принято решение об одностороннем расторжении контракта. Теперь властям округа придется искать новую компанию, которая завершит ремонт школы №3 в Петушках.