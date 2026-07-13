Президент России поздравил участников фестиваля Дениса Мацуева в Суздале

Фото: Правительство Владимирской области

На официальном сайте Президента России размещен текст телеграммы, адресованной участникам второго Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева, который проходит в Суздале.

Владимир Путин отметил, что фестиваль обретает традиции и становится заметным событием в культурной и общественной жизни России, а творческий форум впечатляет насыщенной программой и громкими именами участников, среди которых множество признанных мастеров оперной сцены, а также известных исполнителей классической и джазовой музыки и звезд балета.

Президент добавил, что летний фестиваль подарил участником возможность насладиться высоким искусством среди уникальных памятников Суздаля.

«Уверен, что ваш оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего», - заключил Владимир Путин.