В Гусь-Хрустальном отремонтируют поврежденную снегом Детскую школу искусств

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, на ремонт поврежденной кровли Детской школы искусств имени Балакирева выделены средства из регионального бюджета. Уже разработана проектно-сметная документация, и в ближайшее время власти города должны найти подрядчика, который займется проведением работ.

Планируется, что к осени крышу ДШИ приведут в порядок.

Напомним: в феврале текущего года с разницей в несколько дней в Детской школе искусств имени Балакирева случилось сразу два обрушения кровли: сперва рухнули 10 квадратных метров, а второй раз уже 250 квадратных метров крыши. Прокуратура Владимирской области в качестве предварительной причины случившегося назвала сгнившую балку, а также тот факт, что за техническим состоянием школы следили не должным образом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести по данному факту уголовное дело, но о его ходе и результатах пока ничего не сообщалось.