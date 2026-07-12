В Коврове капитальный ремонт школы №9 серьезно отстал от графика

Фото: администрация города Коврова

Как сообщает администрация города Коврова, градоначальник Сергей Сидорин и заместитель Ковровского прокурора Дмитрий Хайбуллин посетили школу №9 и обсудили ситуации с ее капитальным ремонтом.

В ходе проверки отмечено, что подрядчик отстал от графика на срок около полутора месяцев. Представители компании ООО «Белком» обещали ускорить темпы работ и принять меры для устранения задержек. Кроме того, подрядчик в срочном порядке должен представить антикризисный план работ, который передаст в прокуратуру для контроля.

Ситуацию усугубил инцидент с протечкой воды в некоторых помещениях школы. Оказалось, всему виной нарушение технологии укладки кровли. Повреждения зафиксировали, и до 1 сентября подрядчик пообещал устранить их за свой счет.

Также заместитель прокурора города обратил внимание на необходимость усилить финансовый контроль и проверки договоров между подрядчиком и поставщиками стройматериалов.