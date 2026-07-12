В Селивановском округе ремонтируют участок трассы «Влвдимр-Муром-Арзамас»

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в Селивановском округе близ села Малышево ведутся ремонтные работы на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас».

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты приводят в порядок 2,2 километра трассы — это подъезд к Малышево и часть пути в границе населенного пункта.

Сейчас уже завершено фрезерование старого покрытия, завершаются работы по устройству выравнивающего слоя и досыпаются песком обочины. Кроме того, начинается укладка верхнего слоя асфальтобетона и укрепление обочин щебнем и гранулятом.

Всего же в 2026 году обновят около 5 километров трассы «Владимир-Муром-Арзамас». Еще один участок длинной в 2,8 километра отремонтируют в Селивановском округе.