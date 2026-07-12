В Муроме четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 июля около 20.25 на пересечении улиц Советская и Свердлова.

По предварительным данным, 21-летний водитель, управлявший микроавтобусом «Соллерс Атлант», двигаясь по второстепенной дороге со стороны улицы Воровского, не уступил дорогу легковому автомобилю «Лада Гранта» под управлением 22-летнего автолюбителя, ехавшему по улице Советской в сторону центра.

Удар оказался настолько сильным, что обе машины отбросило на газон к дому №35 по улице Советская, причем «Лада» перевернулась, попутно зацепив прохожего — 22-летнего парня.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, пешеход и 21-летняя девушка-пассажир «Лады». Последняя получила наиболее серьезные травмы. Водитель легковушки выбрался самостоятельно, а его пассажирку доставали прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области. Пострадавшую увезли в больницу, в то время как троих молодых людей, включая пешехода, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В беседе с «КП-Владимир» водитель «Лады» уточнил, что его пассажирка находится в реанимации. К счастью, она в сознании и, по словам врачей, уже идет на поправку.

По предварительным данным, шофер микроавтобуса не заметил знак «Уступи дорогу», что и привело к ДТП. В связи с этим в Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и помнить, что даже в отсутствии знаков приоритета при пересечении перекрестков необходимо помнить о помехе справа и убеждаться, что дорога свободна.