Во Владимире прокуроры обнаружили 1200 лекарств, ошибочно числившихся в обороте

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку в сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья. В общей сложности в течение 2026 года проверке подверглись 50 государственных и частных медучреждений, включая стоматологические клиники, а также аптечные пункты.

Оказалось, что в 41 учреждении в федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов числились лекарства, которых фактически не оказалось в наличии. Выяснилось, что эти препараты ранее были в наличии и использованы, либо на них истек срок годности и они были уничтожены, однако в федеральную систему соответствующие данные внесены не были. Таким образом, в этой системе формально числилось 1200 несуществующих препаратов.

В адрес всех допустивших нарушение организаций были внесены представления, чтобы данные лекарства исключили из федеральной системы. Также на виновных ответственных сотрудников составлены административные протоколы за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга лекарств.