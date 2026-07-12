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НовостиОбщество12 июля 2026 6:59

Во Владимирской области в 16 раз сократилось количество лесных пожаров

Количество возгораний в лесах значительно снизилось по сравнению с прошлым периодом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Министерстве лесного хозяйства региона охарактеризовали текущую обстановку с лесными пожарами, как спокойную.

В общей сложности с начала текущего года владимирские леса горели дважды: пожары случились в Гусь-Хрустальном и Киржачском округахх, общая выгоревшая площадь составила 0,71 гектар.

В 2025 году к этому времени произошло 33 пожара, а пройденная огнем площадь составила 18,96 гектара. Таким образом, количество пожаров снизилось более, чем в 16 раз. Министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев отметил, что этих результатов удалось достичь благодаря своевременно принятым профилактическим мерам — в профилактике пожаров задействованы пешие патрульные группы, авиалесоохрана, а также системы видеонаблюдения и мониторинга из космоса.