Во Владимирской области объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды

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Главное управление МЧС России по Владимирской области объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Так, утром 12 июля с сохранением до конца суток в регионе ожидаются гроза с дождем, местами сильным, град и усиление ветра, порывы которого составят до 15-17 метров в секунду.

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что днем 12 июля действительно ожидаются дожди с грозами, скорость северного ветра без порывов составит от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха днем опустится до отметок от +18 до +23 градусов.

Жителей и гостей Владимирской области просят быть внимательнее и осторожнее. В случае экстренных ситуаций следует звонить по телефонам «101», «01» или «112».