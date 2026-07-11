Во Владимирской области 8 территорий сумели избавиться от картофельной ниматоды

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Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что в 33 регионе отменен карантинный фитосанитарный режим и упразднены восемь карантинных фитосанитарных зон на восьми территориях. Ранее в них объявлялся карантин по золотистой картофельной нематоде. Общая площадь территорий составляла 94,61 гектара.

Надо отметить, что карантин на этих территориях действовал с 2009 года. Нематода губила урожай картошки в деревнях и селах Крюково, Купреево, Филатово, Большая Артемовка, Парахино, Сивцево, Ковардицы, Борисоглеб. На протяжении 17 лет представители Россельхознадзора регулярно обследовали данные участки и контролировали работы по борьбе с источником нематоды. И лишь в 2026 году почвенные образцы, изученные в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердило отсутствие жизнеспособных цист золотистой картофельной нематоды.

Отмена карантинного фитосанитарного режима позволяют владельцам участков теперь спокойно выращивать здесь картофель, а также реализовывать выращенный урожай без оформления карантинных сертификатов.