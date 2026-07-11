Более 46 тысяч владимирских семей получили сертификат на материнский капитал

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46 435 сертификатов на материнский капитал оформлено во Владимирской области. Об этом рассказал "Шестому каналу" управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области Антон Курбаков.

На данный момент размер материнского капитала в регионе составляет 728 922 рубля на первого ребенка и 963 243 рубля – на второго, но при условии, что ребенок был рожден после 2020 года, а семья при этом не получала маткапитал на первого. Кстати, в прошлом году 11 500 владимирских семей распорядились материнским капиталом, на эти цели региональное Отделение Соцфонда перечислило более 3,5 миллиардов рублей.

Самым востребованным направлением у жителей региона остается улучшение жилищных условий. Например, в 2026 году 2147 семей использовали сертификат именно на эти цели, использовав в общей сложности почти 2 млрд рублей. Кстати, возможно по итогам года по этому показатель регион вырастет в процентах, так как в 2025 году за весь год 4 тысячи владельцев сертификатов потратили 2,6 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий. При этом 1,8 миллиарда рублей (70 процентов) были направлены на уплату первоначального взноса и процентов по ипотечным кредитам.