Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2026 8:09

В Муроме археологи откопали кузнечные артефакты X-XI веков

Специалисты рассказали подробности первых находок в Окском парке в 2026 году
Алексей СУХОВ
Фото со страницы музея "Центр культурно-исторического наследия" в ВК.

Фото со страницы музея "Центр культурно-исторического наследия" в ВК.

Археологи из музея "Центра культурно-исторического наследия" рассказали о первых находках в летнем сезоне 2026 года, совершенных при раскопках в Окском парке, что расположен в Муроме.

В частности, сейчас специалисты ведут раскопки в нескольких жилищных и хозяйственных ямах, относящихся к средневековому периоду (ориентировочная датировка относит находки к X-XIII векам). Например, археологи нашли уже остатки глинобитных печей, в одной из них найдены кузнечные шлаки и поковка (так называются обработанные ковкой куски металла, но не представляющие готовый предмет). Специалисты считают, что в данном месте находилось домашнее кузнечное производство.

Также археологи нашли в придонном заполнении этих ям кубический навесной замок второй половины X - середины XIII веков. Ученые предполагают, что он относился к типично скандинавским. Среди других находок перечисляются ключ от деревянного замка X - начала XII веков, бусина из желтого непрозрачного стекла с концентрическими глазками X - XI веков, бусина синяя прозрачная ребристая из тянутой трубочки X - XI веков, а также костяная игла.