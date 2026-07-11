В Муроме археологи откопали кузнечные артефакты X-XI веков

Фото со страницы музея "Центр культурно-исторического наследия" в ВК.

Археологи из музея "Центра культурно-исторического наследия" рассказали о первых находках в летнем сезоне 2026 года, совершенных при раскопках в Окском парке, что расположен в Муроме.

В частности, сейчас специалисты ведут раскопки в нескольких жилищных и хозяйственных ямах, относящихся к средневековому периоду (ориентировочная датировка относит находки к X-XIII векам). Например, археологи нашли уже остатки глинобитных печей, в одной из них найдены кузнечные шлаки и поковка (так называются обработанные ковкой куски металла, но не представляющие готовый предмет). Специалисты считают, что в данном месте находилось домашнее кузнечное производство.

Также археологи нашли в придонном заполнении этих ям кубический навесной замок второй половины X - середины XIII веков. Ученые предполагают, что он относился к типично скандинавским. Среди других находок перечисляются ключ от деревянного замка X - начала XII веков, бусина из желтого непрозрачного стекла с концентрическими глазками X - XI веков, бусина синяя прозрачная ребристая из тянутой трубочки X - XI веков, а также костяная игла.