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НовостиЭкономика11 июля 2026 5:44

СМИ: сотрудников "Владимирского стандарта" перевели на вынужденный простой

По сообщениям журналистов, предприятие приостановило работу
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Издание "Чеснок" сообщает, что крупное владимирское мясоперерабатывающее предприятие "Владимирский стандарт" частично или полностью остановил производство. При этом журналисты ссылаются на работников компании, которых якобы с начала июля перевели на вынужденный простой. И сотрудники пока не знают, когда они вновь начнут работу.

Согласно данным "Чеснока", до этого работникам компании предлагали уходить либо на больничный, либо в отпуск. А те, кто не стал этого делать, в итоге оказались на простое с сохранением части зарплаты. При этом само предприятие пока не производит продукцию.

Напомним, что "Владимирский стандарт" до 2022 года принадлежал известному владимирскому бизнесмену и депутату Законодательного Собрания Павлу Антову. Однако в 2022 году он погиб на отдыхе в Индии. А в 2024 году компанию выкупил более крупный игрок - «Ресурс Фуд Проджект». Судя по всему, это пока не помогло выправить ситуацию.