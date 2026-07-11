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НовостиОбщество11 июля 2026 5:33

Мощность мусоросортировки во Владимире планируют увеличить до 175 тысяч тонн

Это планируется сделать с 2027 года
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природопользования Владимирской области планирует увеличить мощности мусоросортировочной станции во Владимире, расположенной в Добром. Об этом чиновники уведомили у себя на сайте в разделе, связанном с Территориальной схемой обращения с отходами.

В обнародованном заключении сообщается, что мусоросортировка на улице Добросельской с 2027 года будет принимать в год до 175 тысяч тонн мусора. Для понимания - сейчас она принимает не более ста тысяч тонн. Связано такое увеличение мощностей с тем, что во Владимир будут привозить отходы из Суздальского района и Судогодского муниципального округа. Сейчас мусор из этих районов утилизируется в Камешковском районе на полигонах "Камешково-2" и в Марьинке.