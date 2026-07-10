В Суздальском районе потушили крупный пожар в деревенском доме

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 9 июля в 23.13 диспетчеры Суздальского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, случившемся в деревне Алфериха на улице Главная в доме №2.

На место выехали 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов дом горел открытым пламенем по всей площади. Пламя удалось локализовать и через некоторое время полностью потушить. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.