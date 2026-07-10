Во Владимирской области 40 процентов пожарных прудов не оборудована пирсами

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России, на днях сотрудники чрезвычайного ведомства проверили состояние пожарных водоемов на территории Ковровского округа. Выезд был совершен в деревни Осипово, Достижение и Голышево, а также в поселок Клязьминский городок.

В МЧС отметили, что на учете в пожарно-спасательных подразделениях региона стоят 13313 источников противопожарного водоснабжения. В основном это гидранты, но 2757 являются именно пожарными прудами.

Увы, лишь 59,2 процента из них имеют пирсы и разворотные площадки, без которых пожарные машины в случае необходимости не смогут подъехать к воде.

Также на пожарных водоемах сотрудники МЧС нередко обнаруживают зарастание водорослями и ряской, что не позволяет использовать насосы, обмеление в жару, а также плохое состояние указателей направления к пруду.

Несмотря на то, что данные факты постоянно сообщаются местным администрациям, около четверти населенных пунктов региона не обеспечены противопожарным водоснабжением. Острее всего вопрос стоит в Александровском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском округах.