Во Владимире задержан оператор нелегальных сим-боксов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщают УМВД России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, сотрудники силовых ведомств задержали 21-летнего уроженца Пермского края, который обвиняется в незаконном использовании виртуальной телефонной станции. Речь идет о так называемых сим-боксах: устройствах, благодаря которым мошенники способны менять настоящие номера на телефоны местных операторов.

По версии следствия, молодой человек откликнулся на объявление в интернете о заработке на обслуживании сим-боксов. По указанию незримого куратора он приехал во Владимир, где занимался обслуживанием незаконных гаджетов, пока не был задержан.

В квартире у парня обнаружили ноутбук, сим-бокс, а также мобильные телефоны и веб-камеры.

Сейчас полицейские устанавливают личности его подельников. Расследование уголовного дела продолжается.