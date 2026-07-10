Экс-директор свалки в Киржачском округе приказывал рабочим сжигать мусор

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Завершено расследование уголовного дела против бывшего директора муниципального предприятия по обращению с отходами. Он обвиняется обвинению в превышении полномочий, повлекшем загрязнение окружающей среды

Следствием было установлено, что вблизи деревни Храпки работает мусороперегрузочная станция «Киржачский», а также площадка для накопления промышленных отходов, находящиеся в ведении одного из муниципальных предприятий, которое возглавлял обвиняемый.

Мужчина не обеспечил оборудование площадок для мусора водонепроницаемым и химически стойким покрытием, защиту от атмосферных осадков и ветров. Мусор складировали навалом на открытый грунт. Также он приказывал подчиненным незаконно сжигать и закапывать отходы для их уменьшения, допустил накопление промышленных отходов на непредназначенном для этого участке, сообщает Следком Владимирской области.

Допущенные нарушения привели к загрязнению почвы, в том числе тяжёлыми металлами и нефтепродуктами. Вину мужчина признал частично.

Уголовное дело направлено в суд.