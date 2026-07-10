Владимирским резервистам будут выплачивать по 20 тысяч рублей за сбитые дроны

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал 9 июля новое постановление о предоставлении денежной выплаты за сбитые БПЛА владимирским резервистам. Речь идет о тех военнослужащих, которые заключили контракты с Минобороны РФ на службу в отряде «БАРС-Владимир».

Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Такую сумму будут платить за каждый сбитый беспилотник. Но есть условие: дрон должен быть уничтожен в период нахождения на специальных сборах. Выплата будет выдаваться по месту жительства резервиста в заявительном порядке. После подачи заявления решение о выплате должно быть принято в течение двух дней. Отказать могут в случае отсутствия российского гражданства или отсутствия регистрации во Владимирской области.

Если решение чиновников после рассмотрения будет положительным, то в течение месяца резервист получит свои деньги. А министерство социальной защиты Владимирской области после всех выплат должно ежемесячно отчитываться в региональное министерство финансов о том, куда расходовались средства.