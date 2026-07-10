Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

9 июля Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Гусь-Хрустальный. Он оценил, как ведутся строительные и ремонтные работы на объектах социальной и городской инфраструктуры.

В частности капремонт поликлиники №2 завершен на 92 процента. Выполнена внутренняя отделка помещений 2 и 3 этажей, проложены системы канализации, водоснабжения, отопления и кабельные линии для видеонаблюдения. Установлены окна, двери, обновлён фасад. Ведутся отделка 1 этажа, благоустройство территории, ремонт входных групп.

Также губернатор посетил привокзальную площадь, где сейчас продолжается благоустройство территории. Здесь положили плитку, установили два павильона городских автобусных маршрутов и стилизованные под старину светильники, отремонтировали тротуары и прилегающие дороги.

А еще Авдеев посетил городскую набережную, где из-за недобросовестного подрядчика возникли проблемы с благоустройством территории вокруг городского озера. Сейчас за дело взялись два новых исполнителя. Губернатор поручил Министерству ЖКХ держать объект на жёстком контроле. Регион также рассчитывает в 2027 году привлечь федеральные средства на расчистку самого водоёма. Возле озера ведётся снос аварийных зданий бывшей промплощадки завода «Стекловолокно».