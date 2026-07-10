В Камешковском районе спасатели помогли вывести из леса заблудившуюся женщину

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Лето - горячий сезон для грибников и ягодников. Однако не все "охотники" могут найти выход из леса. Так, 9 июля около 15 часов дежурной смене спасателей Службы мониторинга по Владимирской области поступило сообщение о потерявшейся в лесу 52-летней женщине.

Район поиска был около деревни Волковойно. В 16.40 с помощью звука сигнальной громкоговорящей установки и указаний по сотовому телефону женщину вывели на знакомую ей дорогу. Какая-либо помощь заблудившейся не потребовалась, сообщает Россоюзспас Владимирской области.

Ранее волонтеры отряда "ЛизаАлерт" смогли найти потерявшуюся женщину в Муромском районе. А 29 июня в районе деревни Волковойно заблудилась 41-летняя женщина.