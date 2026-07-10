Во Владимире глава фирмы совершил мошенничество на поставке военных товаров

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор руководителю коммерческой организации, который совершил мошенничество при исполнении госконтракта на сумму более 2,9 миллиона рублей.

Судом установлено, что с мая по август 2025 года генеральный директор фирмы похитил из бюджета Владимирской области 1 миллион 58 тысяч 881 рубль и 1 миллион 864 тысячи 448 рублей, когда поставлял для нужд региона дизель-генератор, тепловизионные бинокли, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения и бинокли. Руководитель просто завысил суммы стоимости, и предоставил недостоверные сведения.

Сам он вину признал, в преступлении раскаялся и полностью возместил ущерб. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 3 годам принудительных работ, которые ему предстоит отбывать в исправительном центре с удержанием из зарплаты 15 процентов заработка ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил.