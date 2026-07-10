Во Владимирской области стартует социальная кампания «Продвижение безопасности»

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Во Владимирской области стартует федеральная социальная кампания «Продвижение безопасности». Она охватывает уже 40 регионов страны.

Цель данной кампании привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на перекрёстках и сформировать культуру безопасного поведения участников дорожного движения на этих сложных участках дороги. И по данным Правительства 33 региона, цифры аварийности на перекрёстках области подтверждают остроту проблемы.

Например, за 2025 год на них произошло 555 дорожно-транспортных происшествий. С одной стороны это меньше на 12,2 процента чем в 2024 году. Однако цифры по погибшим и пострадавшим растут. Так, в этих ДТП погиб 41 человек (+13,9 процента), ещё 804 (+13,1 процента) получили ранения различной степени тяжести. Большая часть ДТП по-прежнему происходит на нерегулируемых перекрёстках – 410 случаев: в них погибли 31 человек, 591 получил ранения.

В период с января по июнь 2026 года на перекрёстках области зарегистрировано 202 ДТП (-19,8 процента), в которых погибло 8 человек (-60 процентов) и 262 получили ранения (-30,3%). На нерегулируемые перекрёстки пришлось 72,8% от общего количества ДТП на перекрёстках.